Corea del Sud, aereo si schianta durante l'atterraggio ed esplode. 179 morti, 2 salvi

Altro disastro in volo. Un aereo passeggeri ha infatti preso fuoco ed è letteralmente esploso dopo essere uscito dalla pista di un aeroporto della Corea del Sud ed essersi schiantato contro una recinzione di cemento. Il carrello di atterraggio non sarebbe riuscito ad aprirsi e le vittime sono 179. Sono solo 2 i sopravvissuti: entrambi si trovavano nella parte posteriore del velivolo. Si tratta di una donna e di un assistente di volo di 33 anni. Tutti i passeggeri a bordo erano sudcoreani, a parte due thailandesi. Il velivolo della compagnia Jeju Air trasportava 181 persone all'aeroporto della città di Muan, a circa 290 chilometri a sud di Seoul. Il Ministero dei Trasporti ha identificato l'aereo come un Boeing 737-800 di 15 anni e ha dichiarato che l'incidente è avvenuto alle 9.03 ora locale. Impiegate 32 autopompe e diversi elicotteri per contenere l’incendio, causa della morte dei passeggeri.

I soccorritori stanno vagliando varie ipotesi sulle cause dell'incidente, tra cui quella che il velivolo sia stato colpito da uccelli che hanno causato problemi meccanici. E uno dei sopravvissuti avrebbe proprio confermato questa ipotesi. L'alto funzionario del Ministero dei Trasporti Joo Jong-wan ha dichiarato che gli investigatori del governo sono arrivati sul posto per indagare sulle cause dell'incidente e dell'incendio. Le immagini dell'incidente trasmesse dalla televisione Ytn hanno mostrato l'aereo della Jeju Air sbandare sulla pista, apparentemente con il carrello ancora chiuso, e scontrarsi frontalmente con un muro di cemento alla periferia della struttura. Altre emittenti televisive locali hanno mandato in onda filmati che mostravano dense colonne di fumo nero sprigionarsi dall'aereo avvolto dalle fiamme. Lee Jeong-hyeon, capo della stazione dei vigili del fuoco di Muan, ha dichiarato che i soccorritori stanno continuando a cercare i corpi dispersi dall'impatto. L'aereo è stato completamente distrutto e solo la coda è rimasta riconoscibile tra i rottami.

In un comunicato, Jeju Air ha espresso le sue “profonde scuse” in Corea del Sud per l'incidente aereo e ha affermato che farà del suo “meglio per gestire le conseguenze dell'incidente”. In una conferenza stampa tv, Kim E-bae, presidente della compagnia low cost sudcoreana, si è inchinato profondamente insieme ad altri alti funzionari, scusandosi con le famiglie in lutto e affermando di sentirsi “pienamente responsabile” dell'incidente. Kim ha detto che la compagnia non ha individuato alcun problema meccanico nell'aereo dopo i regolari controlli e che attenderà i risultati delle indagini governative sulle cause dell'incidente. Si tratta di uno dei più gravi disastri nella storia dell'aviazione sudcoreana. L'ultima volta che la Corea del Sud ha subito un disastro aereo su larga scala è stato nel 1997, quando un aereo della Korean Airline si è schiantato a Guam, uccidendo 228 persone a bordo.