Kazakistan, l'aereo azero "abbattuto da un missile russo", cosa trapela dalle indagini

Sarebbe stato un missile terra-aria dei sistemi di difesa russi - o i frammenti di un missile - a causare lo schianto del volo della Azerbaijan Airlines ad Aktau, in Kazakistan, il giorno di Natale. Lo rivelano fonti governative azere a Euronews. Secondo le fonti, il missile è stato lanciato contro il volo 8432 durante un’attività di droni sopra Grozny, e le schegge hanno colpito i passeggeri e l’equipaggio della cabina esplodendo accanto all’aereo. Fonti governative hanno dichiarato a Euronews che all’aereo danneggiato non è stato permesso di atterrare in nessun aeroporto russo, nonostante la richiesta dei piloti di un atterraggio di emergenza, e gli è stato ordinato di volare attraverso il Mar Caspio verso Aktau, in Kazakistan. Secondo i dati, i sistemi di navigazione Gps dell’aereo sono stati bloccati durante tutto il percorso di volo sopra il mare.

Parziali conferme a questa tesi arrivano dalla Reuters che ha raccolto quattro diverse fonti informate sull’inchiesta in corso in Azerbaigian, secondo quanto si legge sul Guardian. L’aereo si è schiantato dopo che aveva deviato la sua rotta da una zona in cui negli ultimi mesi la Russia ha usato la difesa aerea contro i droni ucraini. In precedenza foto e video diffusi su Telegram avevano alimentano dubbi rispetto alla prima versione, quella dell'impatto con uno stormo di uccelli. Secondo quanto riporta il Corriere della sera, l'aereo sarebbe stato colpito "dai pezzi di un missile terra-aria russo esploso a poca distanza".

L’Azerbaigian ha osservato una giornata di lutto nazionale per le vittime dell’incidente aereo che ha causato la morte di 38 persone e ferito tutti i 29 sopravvissuti. Il volo Embraer 190 della compagnia Azerbaijan Airlines era diretto dalla capitale azera Baku alla città russa di Grozny, nel Caucaso settentrionale, quando, si è schiantato durante un tentativo di atterraggio ad Aktau, in Kazakistan. L’aereo è precipitato a circa 3 chilometri da Aktau, dopo aver attraversato il Mar Caspio. Riprese amatoriali circolate online mostrano il velivolo in una discesa ripida prima di schiantarsi al suolo, avvolto da una palla di fuoco. Altre immagini mostrano parti della fusoliera staccate dalle ali e il resto del velivolo capovolto sull’erba. Oggi le bandiere nazionali sono state abbassate in tutto l’Azerbaigian, il traffico si è fermato a mezzogiorno e segnali di navi e treni hanno risuonato per un momento di silenzio in memoria delle vittime. Sull’incidente è stata avviata un’indagine.