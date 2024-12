Siria, “grave leucemia ed isolamento”. La diagnosi per la moglie di Assad è terribile

26 dicembre 2024 a

Asma al-Assad soffre di una grave forma di leucemia e i medici le hanno dato una probabilità di sopravvivenza del 50 per cento. A svelarlo è il The Telegraph, secondo cui la moglie britannica dell’ex presidente siriano Bashar al-Assad, la cui famiglia ha chiesto asilo a Mosca dopo l’insurrezione dei ribelli nel Paese, è tenuta in isolamento per prevenire il contatto con altre malattie che potrebbero peggiorare le sue condizioni. Il padre Fawaz Akhras, che si troverebbe nella capitale della Russia, secondo fonti citate in contatto con la famiglia Assad sarebbe «distrutto» per via della diagnosi terrificante.