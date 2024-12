Francia, macchinista si suicida lanciandosi dal treno ad alta velocità. Circolazione in tilt

25 dicembre 2024 a

In Francia un fatto di cronaca inusuale ha segnato il Paese in queste ore di festività natalizie, causando nel contempo non pochi disagi sulla rete ferroviaria. Un macchinista del treno ad alta velocità (Tgv) si è suicidato saltando dal treno in corso alla vigilia di Natale. Il suo gesto disperato ha avuto ripercussioni per migliaia di viaggiatori sulla linea del sud-est della Francia, mettendo il traffico in tilt con ritardi tra 3 e 5 ore.

L’autista «si è ucciso mentre il treno era in movimento», hanno dichiarato i vertici della compagnia ferroviaria Sncf, in un comunicato stampa. «Non appena ha lasciato la sua posizione di guida, i dispositivi di arresto automatico del treno sono stati attivati e il treno si è fermato automaticamente», hanno sottolineato. «La sicurezza dei passeggeri del treno non è mai stata minacciata, così come la sicurezza del traffico, poiché la centrale di gestione del traffico è stata immediatamente allertata in modo automatico», ha affermato la compagnia ferroviaria.

La procura di Melun (Seine et Marne) è stata la prima a fare menzione di un possibile suicidio, precisando che «i primi accertamenti sembrano portare all’idea di un atto suicida» da parte del macchinista di un treno Tgv dopo il ritrovamento di un corpo senza vita. «Le procedure automatiche di sicurezza ferroviaria hanno assicurato l’arresto del treno», ha precisato la stessa fonte. Secondo la polizia, il corpo senza vita dell’autista è stato scoperto poco dopo. L’incidente è avvenuto nel sud della regione della Seine et Marne, nel comune di Crisenoy. Un’altra indagine giudiziaria è stata aperta per indagare sulle cause della morte e affidata alla gendarmeria di Melun. La Sncf, che ha parlato di «tragedia terribile» che ha gettato nel «lutto» l’intera famiglia dei ferrovieri in questo giorno di Natale. Secondo un portavoce della società, questa è la prima volta «a memoria» che si verifica un incidente del genere.