Congo, risolto il caso della misteriosa malattia: ecco di cosa si tratta

17 dicembre 2024 a

a

a

La misteriosa malattia che sta colpendo il Congo e preoccupando il resto del mondo in realtà è «una grave forma di malaria». Lo ha chiarito il ministero della Salute della Repubblica Democratica del Congo, secondo quanto riportato da Reuters. La malattia, che provoca febbri ed emorragie, circola nella zona sanitaria di Panzi, e a novembre aveva già ucciso 143 persone nella provincia sudoccidentale di Kwango. «Il mistero è stato finalmente risolto. Si tratta di un caso di malaria grave sotto forma di malattia respiratoria, aggravata dalla malnutrizione», ha affermato il ministero della Salute in una dichiarazione. Le autorità sanitarie hanno anche spiegato che da ottobre sono stati segnalati 592 casi, con un tasso di mortalità del 6,2%.

Malattia misteriosa in Congo, "vecchia non è": parla Bassetti. Le ipotesi

Proprio oggi è morta la persona di 55 anni rientrata di recente da un viaggio in Congo, residente a Trevignano (in provincia di Treviso), che presentava i sintomi correlabili alla malattia che sta colpendo il paese africano. Lo ha reso noto la Regione Veneto, spiegando che sono in corso gli accertamenti diagnostici, che consentiranno di fare luce sull’eziologia della malattia, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo «Lazzaro Spallanzani» di Roma. In attesa degli accertamenti diagnostici sono state comunque attivate tempestivamente le misure di sanità pubblica previste per questi casi, in accordo con il Ministero della Salute, l’Istituto Spallanzani e l’Istituto Superiore di Sanità. È stato attivato il protocollo previsto, disponendo anche l’isolamento fiduciario domiciliare per l’unico contatto noto e avviando la relativa sorveglianza sanitaria.