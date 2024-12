Grazia al figlio Hunter, la Russia contro Joe Biden: "Caricatura della democrazia"

02 dicembre 2024 a

La grazia concessa dal presidente americano Joe Biden al figlio Hunter Biden è una «caricatura della democrazia». L'ha detto la portavoce del ministero russo degli Esteri, Maria Zakharova. Lo riporta la Tass. «Una caricatura della democrazia», ha detto la portavoce, commentando la decisione del presidente americano.

Il presidente americano, Joe Biden, ha annunciato la concessione della grazia per il figlio Hunter, impedendo che possa essere condannato al carcere per reati federali riguardanti tasse e armi da fuoco. Il leader di Washington ha così disatteso la promessa, fatta in passato, di non usare i poteri straordinari concessi al presidente a beneficio della sua famiglia. Biden ha motivato la sua decisione sostenendo che Hunter sia stato perseguito anche per motivi di natura politica. «Credo nel sistema giudiziario, ma mentre ho lottato con questo, credo anche che la politica cruda abbia infettato questo processo e abbia portato a un errore giudiziario», ha affermato Biden senior. «Le accuse nei suoi casi sono nate solo dopo che diversi miei avversari politici al Congresso le hanno istigate per attaccarmi e opporsi alla mia elezione», ha aggiunto. La grazia non copre solo i reati riguardanti armi o tasse ma anche qualsiasi altro «reato contro gli Stati Uniti che ha commesso o potrebbe aver commesso o a cui ha preso parte nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 1° dicembre 2024». «Spero che gli americani capiscano perché un padre e un presidente siano giunti a questa decisione», ha spiegato il presidente americano.