Egitto, paura nel Mar Rosso: nave turistica affonda al largo di Marsa Alam

25 novembre 2024

Possibile dramma nelle acque del Mar Rosso, dove una nave turistica con a bordo 45 persone, tra cui 31 turisti di diverse nazionalità e 14 membri dell'equipaggio, è affondata nelle vicinanze della costa egiziana. Le autorità locali hanno confermato l'incidente, specificando che alcuni passeggeri sono stati tratti in salvo, sebbene non siano stati ancora forniti dettagli precisi sul numero di superstiti ed eventuali morti. Al momento, fa sapere la Farnesina, non risultano italiani coinvolti nel naufragio, anche se l'ambasciata sta continuando a contattare tutte le autorità locali che sono coinvolte nelle operazioni di salvataggio per avere ulteriori conferme.

Secondo quanto riportato dalla BBC, il segnale di emergenza è stato lanciato intorno alle 5:30 del mattino, ora locale, dall'imbarcazione Sea Story, una nave lunga 44 metri partita dal porto nei pressi di Marsa Alam per una spedizione subacquea. L'imbarcazione era impegnata in un viaggio di sei giorni dedicato alle immersioni nella rinomata area marina. Il maggiore generale Amr Hanafi, portavoce delle autorità locali, ha reso noto che alcuni superstiti sono stati individuati nella zona di Wadi el-Gemal, a sud di Marsa Alam. Alcuni di loro sono stati immediatamente trasferiti in aereo per ricevere assistenza medica, mentre altri attendono di essere recuperati da una nave militare egiziana inviata nell'area.

Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso, condotte in stretta collaborazione tra la marina e l’aeronautica militare egiziana. Nel frattempo, cresce l'apprensione tra i familiari dei passeggeri e dell'equipaggio, in attesa di aggiornamenti ufficiali.