Guerra, la Russia lancia un missile balistico intercontinentale contro l'Ucraina

21 novembre 2024 a

a

a

Per la prima volta dall’inizio della guerra in Ucraina, la Russia ha lanciato un missile balistico intercontinentale. A denunciarlo è stata l’Aeronautica ucraina, secondo cui il lancio è avvenuto dalla regione di Astrakhan. Nessun altro dettaglio è arrivato dall’Ucraina, se ci siano state vittime o danni o se l’Aeoronautica sia stata in qualche modo in grado di intercettare l’Icbm, che ha una gittata di migliaia di chilometri e può portare sia testate convenzionali che nucleari.

Precipita la situazione in Medio Oriente. "Colpiremo il centro di Tel Aviv", la minaccia

Il Cremlino ha poi rifiutato di commentare le accuse ucraine. Alla domanda se Mosca abbia lanciato il missile il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto di non avere «nulla da dire su questo argomento, questa è una domanda per la Difesa». Inoltre lo stesso Peskov ha definito una «nuova escalation» gli attacchi ucraini effettuati questa settimana contro obiettivi in territorio russo con missili a lungo raggio di fabbricazione occidentale. «Si sta verificando una nuova escalation. La posizione dell’amministrazione uscente (Usa, ndr) è molto irresponsabile e continua ad aggiungere benzina sul fuoco del conflitto», ha detto il portavoce del Cremlino nella sua conferenza stampa telefonica quotidiana.