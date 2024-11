Ucraina, soldati nordcoreani al confine. Zelensky: "Gli alleati stanno a guardare"

02 novembre 2024 a

«L’ultima settimana di ottobre» la «Russia ha trasferito più di settemila soldati dell’esercito nordcoreano dalla zona di Primorsk, nella Federazione russa, verso regioni vicine all’Ucraina». È quanto afferma l’intelligence militare ucraina, il Gur, come riporta Ukrinform, mentre continuano a susseguirsi le notizie della cooperazione tra Mosca e Pyongyang. Secondo il Gur, le truppe nordcoreane sarebbero state dispiegate con l’impiego di almeno 28 aerei da trasporto militari russi.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato gli alleati a smettere di «stare a guardare» e ad agire prima che le truppe nordcoreane schierate in Russia raggiungano il campo di battaglia. Zelensky ha sollevato la prospettiva di un attacco preventivo ucraino ai campi dove le truppe inviate dalla Corea del Nord vengono addestrate e ha detto che Kiev conosce la loro posizione. Ma ha aggiunto che l’Ucraina non può attaccare senza il permesso degli alleati di usare armi a lungo raggio di fabbricazione occidentale per colpire obiettivi nelle profondità della Russia. «Ma invece l’America sta a guardare, la Gran Bretagna sta a guardare, la Germania sta a guardare. Tutti aspettano che anche i militari nordcoreani inizino ad attaccare gli ucraini», ha scritto Zelensky in un post pubblicato su Telegram.