Francia, sparatoria a Poitiers: 5 feriti gravi e "almeno 100 persone coinvolte"

01 novembre 2024 a

Una sparatoria è avvenuta, intorno alle 22.45 di giovedì 31 ottobre, nel quartiere Couronneries di Poitiers, lasciando almeno cinque persone gravemente ferite, una delle quali in prognosi riservata. Lo riferisce Bfmtv, citando una fonte della polizia. La prefettura ha annunciato rinforzi, mentre il ministro dell’Interno, Bruno Retailleau, ha parlato di "un centinaio di persone coinvolte". Una delle vittime, un adolescente di 15 anni, è in pericolo di vita dopo essere stato colpito alla testa. Una sparatoria, questa, "che si è trasformata in una rissa", ha spiegato Retailleau a Bfmtv-Rmc questo venerdì mattina.

Sul posto sono attesi rinforzi di polizia, ha dichiarato la prefettura di Vienne su X. Secondo le autorità locali e stando a una prima ricostruzione, lo scontro a fuoco sarebbe collegato a un regolamento di conti tra trafficanti di droga. "Posso confermarlo", ha scandito il ministro, aggiungendo che oggi "queste sparatorie non avvengono in Sud America, ma a Rennes, a Poitiers, in questa Francia occidentale un tempo rinomata per la sua tranquillità". "Siamo a un punto di svolta e la scelta che dobbiamo fare oggi è tra la mobilitazione generale o la messicanizzazione del Paese", ha concluso.