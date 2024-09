Harris, la foto con gli auricolari è un caso. Trump attacca: "Finta"

30 settembre 2024 a

Una foto postata sull’account di X della vicepresidente degli Stati Uniti ha scatenato le battute e le critiche degli utenti e un attacco da parte di Donald Trump. L’immagine si riferisce a un post in cui Kamala Harris annuncia di aver parlato con la responsabile dell’agenzia federale per la protezione civile riguardo alla situazione negli Stati colpiti dall’uragano Helene. Ad accompagnare il testo c’è uno scatto in cui Harris appare a bordo, probabilmente, del suo aereo presidenziale, l’Air Force Two, intenta a prendere appunti mentre parla al telefono. Ad attrarre l’attenzione degli utenti è stato il fatto che la candidata Democratica indossasse gli auricolari ma che non apparivano collegati al cellulare, rendendo l’immagine un po' surreale. Centinaia di commenti ironici hanno bersagliato Harris per la scelta fotografica.

I was just briefed by @FEMA_Deanne Criswell on the latest developments about the ongoing impacts of Hurricane Helene. We also discussed our Administration's continued actions to support emergency response and recovery.



I also spoke with @NC_Governor Cooper about the ongoing… pic.twitter.com/nlZPB0h3mO — Vice President Kamala Harris (@VP) September 30, 2024

Trump ha subito rilanciato la storia, pubblicando la foto sul suo social, Truth. «Un’altra immagine finta e preparata - ha scritto - da parte di qualcuno che non ha idea di cosa sta facendo. Devi infilare il filo nel telefono perchè funzioni!». «Biden e Harris - ha continuato - hanno abbandonato gli americani in Afghanistan, hanno sacrificato gli americani lasciando aperti i confini e adesso hanno lasciato che gli americani restassero sommersi in North Carolina, Georgia, Tennessee, Alabama e in altre parti nel sud». «Sotto questa amministrazione - ha aggiunto - gli americani vengono sempre per ultimi, perchè abbiamo ’leader’ che non hanno idea di come comandare».