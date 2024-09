Israele ha fatto fuori il leader di Hezbollah: “Nasrallah è morto”. L'annuncio

28 settembre 2024 a

“Hassan Nasrallah non potrà più terrorizzare il mondo”. Con un messaggio sul proprio account Twitter l’Idf - le forze di difesa israeliane - ha annunciato la morte del leader di Hezbollah. In una dichiarazione i militari dello Stato ebraico hanno comunicato che oltre a Nasrallah è stato ucciso anche il comandante del cosiddetto Fronte Meridionale di Hezbollah, Ali Karaki, insieme ad altri comandanti. “L'attacco è stato condotto mentre i vertici di Hezbollah si trovavano nel loro quartier generale e stavano coordinando attività terroristiche contro i cittadini dello Stato di Israele”, la nota dell’esercito israeliano sui pesanti raid di ieri in Libano, mirati in particolare nella periferia sud di Beirut, nella roccaforte del partito sciita sostenuto dall'Iran .