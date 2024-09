Rotterdam, pugnala selvaggiamente e urla "Allah Akbar": una vittima e due feriti

20 settembre 2024 a

È di un morto e due feriti gravi il bilancio di un attacco con coltello ai piedi del ponte Erasmus a Rotterdam. È quanto ha riferito la polizia citata dal quotidiano olandese Telegraaf. Secondo dei testimoni presenti sul luogo dell'accaduto, un uomo avrebbe pugnalato selvaggiamente i presenti con due coltelli urlando ’Allah Akbar’. Le forze dell’ordine hanno fermato un sospettato che è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale per le cure. Il portavoce della polizia, Wessel Stolle, ha riferito che le indagini sono in corso e che stanno vagliando «ogni possibile scenario».

La frase pronunciata dall’uomo è al vaglio degli investigatori come «parte dell’indagine», ha aggiunto, secondo quanto riportato dall’Associated Press. L’aggressore è stato bloccato da un istruttore sportivo che stava tenendo una lezione vicino al ponte Erasmus. «Ho visto un uomo con due lunghi coltelli accoltellare un ragazzo», ha dichiarato all’emittente pubblica olandese Nos, raccontando di essere «alla fine riuscito» a sopraffarlo.