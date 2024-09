Turchia, la mossa a sorpresa di Erdogan che vuole entrare nei Brics

03 settembre 2024 a

La Turchia conferma di voler entrare a far parte del gruppo Brics e il presidente Recep Tayyip Erdogan ha accettato l’invito del governo russo a partecipare al prossimo vertice del gruppo, in programma in Russia. La notizia è rimbalzata sui media turchi dopo essere stata inizialmente diffusa in Russia per bocca di Yury Usakov stretto consulente del Cremlino, che ha specificato che il presidente turco si recherà a nella città di Kazan, nella regione russa del Tatarstan, per il vertice previsto dal 22 al 24 ottobre. Solo ieri invece l’agenzia Bloomberg aveva reso noto, citando fonti di Ankara, che la Turchia ha presentato domanda di ingresso nei Brics. Una notizia la cui conferma è arrivata per bocca del portavoce del governo Omer Celik oggi.

In realtà si tratta di una mossa che era nell’aria da qualche mese, mirata ad ampliare il raggio di azione di Ankara verso est ed espandere l’influenza globale della Turchia. Lo scorso 10 giugno il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha preso parte ai lavori del summit dei ministri degli Esteri dei paesi emergenti come ospite, sempre su invito dalla Russia. A inizio 2024 il gruppo ha presentato un ambizioso piano di allargamento, invitando a prendere parte all’organizzazione anche Argentina, Etiopia, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi. Poche settimane fa anche la Palestina ha presentato domanda di ingresso.