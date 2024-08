Alabama, omicidio agghiacciante con la motosega: arrestata una 26enne

31 agosto 2024 a

Una vicenda agghiacciante ha scosso la comunità di Slocomb, Alabama, dove una giovane donna è stata arrestata con l'accusa di omicidio per aver ucciso e smembrato il corpo del marito. Joselina Elizabeth Lopez, 26 anni, è attualmente detenuta senza possibilità di cauzione nel carcere della contea di Ginevra, in attesa di un'udienza preliminare fissata per la prossima settimana. La tragica scoperta è avvenuta quando un collega della vittima, Benito Morales Guzman, ha avvertito le autorità della sua prolungata assenza dal lavoro, insospettendosi per la mancanza di comunicazioni. Preoccupato, il collega ha contattato l'ufficio dello sceriffo della contea di Ginevra, che ha immediatamente avviato le indagini. Martedì pomeriggio, gli investigatori si sono recati presso l'abitazione della coppia, situata in Grady Garner Road a Slocomb, dove hanno fatto una scoperta macabra: il corpo senza vita di Guzman, smembrato, nascosto nel terreno dietro la casa. Lo sceriffo Tony Helms, responsabile delle indagini, ha confermato il ritrovamento e ha richiesto l'assistenza dell'Ufficio di Stato per le indagini (SBI) per condurre ulteriori accertamenti.

Le autorità hanno rivelato pochi dettagli sulle circostanze precise dell'omicidio, ma è stato confermato che Guzman è stato smembrato post mortem, presumibilmente nel tentativo di occultare il corpo. Al momento, non sono state divulgate ulteriori informazioni sul movente del crimine. E' stata programmata un'autopsia per determinare le esatte cause della morte di Guzman. I documenti di accusa presentati contro Joselina Elizabeth Lopez indicano che l'omicidio sarebbe avvenuto tra il 24 e il 27 agosto. L'intera comunità locale della cittadina Usa è sotto shock per la brutalità del crimine: la donna è accusata di aver aggredito brutalmente l'uomo e di aver usato una motosega per tagliargli la testa.