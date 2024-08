Ucraina, massiccio attacco missilistico russo. E la Polonia fa decollare gli aerei

26 agosto 2024 a

Timori crescenti per un ulteriore e drammatico allargamento della guerra che sta mettendo in ginocchio l'Europa. La Russia sta effettuando un massiccio attacco combinato contro l’Ucraina. Nella notte le Forze armate di Mosca hanno lanciato dei droni Shahed, mentre al mattino è iniziato un attacco missilistico. A Kiev così come in diverse altre città, sono state avvertite forti esplosioni e le autorità locali hanno invitato i cittadini a restare nei rifugi sotterranei. Nella capitale si registra l’assenza di fornitura elettrica in alcuni quartieri, un presumibile effetto del pesante bombardamento attualmente in corso.

"L’allerta aerea continua! La difesa aerea è operativa nella regione, in prossimità di Kiev. Rimanete nei rifugi finchè non scatta l’allerta aerea!", ha scritto su Telegram Serhiy Popko, capo dell’amministrazione militare della città. Varie esplosioni sono state udite anche nella regione di Vinnytsia; a Kropyvnytskyi, nella regione di Kirovohrad; Kharkiv; Odessa; Kryvyi Rih; Zaporizhzhia; Dnipro; Khmelnytskyi; e nella regione di Chernihiv. Ivan Fedorov, governatore regionale di Zaporizhzhia, ha fatto sapere che, a causa della situazione di sicurezza, le attività della centrale idroelettrica del Dnepr saranno temporaneamente interrotte.

Intanto, nella vicina Polonia, degli aerei militari sono stati fatti decollare per monitorare l’attacco missilistico e intervenire qualora i corpi volanti dovessero pericolosamente avvicinarsi al confine. "Nell’area sud-orientale del Paese è possibile un aumento del livello di rumore a causa del volo degli aerei polacchi e alleati nel nostro spazio aereo", si legge nel messaggio del comando operativo delle Forze armate polacche su X. Sin dalle prime ore del mattino, l’Aeronautica militare dell’Ucraina aveva annunciato il decollo di undici bombardieri strategici russi Tu-95MS, uno sviluppo che preannunciava un attacco missilistico di vasta portata, una fattispecie che si è poi effettivamente verificata.