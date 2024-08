Israele-Hamas, accordo fallito? L'Iran progetta un "attacco terra-aria"

21 agosto 2024 a

Il Medio Oriente è in ebollizione e lo scacchiere geopolitico mondiale potrebbe presto subire cambiamenti importanti. L'accordo per il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco è ormai a poca distanza dal fallimento e non esiste uno schema alternativo che possa essere presentato al suo posto. Lo hanno riferito a Politico due alti funzionari Usa e due israeliani. "Non sappiamo se Sinwar vuole l'accordo", ha detto una fonte, "se non lo vuole, c'è la possibilità che l'Iran attacchi e la situazione degeneri". Mentre gli Usa spingono per un vertice al Cairo venerdì, un funzionario israeliano ha affermato: "Non è affatto sicuro che ci sarà un vertice, se ci fosse, non ci sarebbe nulla di cui parlare finché Israele resterà sulla sua posizione".

Ai tavoli della pace ormai ci si può sedere solo se ben "armati"

L'Iran, intanto, potrebbe lanciare un attacco coordinato terra-aria contro Israele in risposta all'uccisione del leader di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran. Lo ha fatto sapere la missione permanente dell'Iran presso le Nazioni Unite fornendo i dettagli sui tempi e i modi della rappresaglia. Due sono i principali scopi della risposta iraniana, come spiega l'agenzia di stampa Mehr: ''punire l'aggressore per terrorismo e violazione della sovranità nazionale dell'Iran'' e ''rafforzare il potere di deterrenza dell'Iran per prevenire qualsiasi aggressione futura". Inoltre, stando a quanto dichiarano i diplomatici iraniani, ''la risposta dell'Iran dovrebbe evitare un possibile impatto negativo su un eventuale cessate il fuoco'' nella Striscia di Gaza".