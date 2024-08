Iran verso "attacchi significativi". Biden chiama i leader di Italia, Francia, Uk e Germania

12 agosto 2024 a

L'Iran rinunci all'attacco a Israele. Arriva unanime l'appello del presidente americano Joe Biden e di quattro leader europei, tra cui Giorgia meloni e i leader di Gran Bretagna, Germania e Francia in una telefonata per discutere delle tensioni in Medio Oriente, tra cui le minacce da parte dell’ Iran di un attacco contro Israele. Lo ha riferito la Casa Bianca. "Dobbiamo essere preparati a quella che potrebbe essere una serie di attacchi significativi", ha detto ai giornalisti il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby aggiungendo che Washington condivide le valutazioni di Israele sulla possibilità di un attacco "questa settimana".

"Abbiamo invitato l’ Iran a rinunciare alle continue minacce di un attacco militare contro Israele e abbiamo discusso delle gravi conseguenze per la sicurezza regionale qualora un simile attacco avesse luogo", si legge nella nota diffusa dalla Casa Bianca e siglata dai "leader di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Italia". "Abbiamo discusso della situazione in Medio Oriente. Abbiamo espresso il nostro pieno sostegno agli sforzi in corso per allentare le tensioni e raggiungere un accordo di cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi a Gaza. Abbiamo appoggiato l’appello congiunto del presidente Biden, del presidente egiziano al Sisi e di Amir Tamim del Qatar a rinnovare i colloqui entro questa settimana con l’obiettivo di concludere l’accordo il prima possibile, e abbiamo sottolineato che non c’è altro tempo da perdere", affermano i leader. "Tutte le parti devono assumersi le proprie responsabilità" ed "è necessaria un’erogazione e una distribuzione senza restrizioni degli aiuti. Abbiamo espresso il nostro sostegno alla difesa di Israele contro l’aggressione iraniana e contro gli attacchi dei gruppi terroristici sostenuti dall’Iran", concludono i leader di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Italia.

La risposta di Teheran all'attentato con cui è stato ucciso il capo politico di Hamas sembra inevitabile e forse imminente. "Israele pensa che ci sia una crescente possibilità che l’ Iran e i suoi proxies attacchino nei prossimi giorni. Noi condividiamo questa preoccupazione e quindi ci coordiniamo con Israele e gli altri partner della regione", ha detto Kirby, secondo quanto riporta il giornalista Barak Ravid sul sito di Walla.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dopo una telefonata con il ministro degli Esteri dell’ Iran Ali Bagheri. ha rivelato al Tg4 che "Il mio collega iraniano mi ha detto che la reazione è inevitabile". Segnali preoccupanti arrivano dai media USa. Secondo Fox News, che cita "fonti regionali" che esprimono la propria "preoccupazione", l’attacco dell’Iran contro Israele potrebbe avvenire "nelle prossime 24 ore".