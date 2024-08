Parigi: scala la Tour Eiffel, evacuazione a poche ore dalla cerimonia di chiusura

Tour Eiffel evacuata a poche ore dalla chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Le autorità francesi hanno evacuato il monuento simbolo della Capitale francese dopo che un uomo è stato visto scalare la torre. L’uomo a torso nudo è stato notato da turisti e passanti mentre si arrampicava sulla torre alta 330 metri nel pomeriggio. Alcuni video postati sui social lo immortalano nella parte sopra al simbolo olimpico dei cinque cerchi che campeggia a metà della Eiffel.

L'uomo, che avrebbe accento britannico, è stato fermato poco dopo dalle forze dell'ordine. Non è chiaro da dove abbia iniziato la sua ascesa, ma è stato avvistato proprio sopra gli anelli olimpici che adornavano la seconda sezione del monumento. L'episodio arriva nell'ultimo giorno dei Giochi. La cerimonia di chiusura è in programma alle 21 allo Stade de France, nel quartiere di Saint-Denis.

Some guy is climbing on the Olympic Rings at the Eiffel Tower. You can see him on the blue ring.



Tourists are being evacuated for safety. Entry beneath the tower is closed.



He took 'climb the Eiffel Tower' too literally! #Olympics #Paris2024 @NBCOlympics @NBCNews @latimes pic.twitter.com/01BFmJqTOV