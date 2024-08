Kamala Harris si aggiudica la nomination dem. Biden: "La decisione migliore"

02 agosto 2024 a

a

a

La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha superato la soglia dei voti dei delegati necessari per aggiudicarsi la nomination come candidata dei democratici alle elezioni di novembre. Lo ha annunciato il presidente del Comitato nazionale del partito, Jaime Harrison, dopo che nella giornata di ieri ha preso il via il processo di voto virtuale dei delegati. Le votazioni andranno avanti fino a lunedì, ma la vicepresidente è già oltre la soglia necessaria per confermare la sua corsa per la Casa Bianca. La Harris ha già annunciato che accetterà formalmente la nomination al termine delle procedure. «Sono onorata: accetterò ufficialmente la nomination alla conclusione del processo di voto», ha detto.

Video su questo argomento Usa2024, Trump: Kamala Harris "diventata nera" per ragioni elettorali TMNews

«Una delle migliori decisioni che abbia mai preso è stata quella di scegliere Kamala Harris come mia vice presidente. Ora che sarà la candidata del nostro partito, non potrei essere più orgoglioso. Vinciamo», ha invece dichiarato sul social X il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che annunciando il suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca ha reso queste settimane effervescenti. Harris era l'unica candidata al ballottaggio per il voto elettronico di cinque giorni, dopo che 4.000 delegati - attivisti di base e politici nominati durante il processo delle primarie - hanno firmato petizioni a sostegno della sua candidatura.