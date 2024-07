Usa, colpo al cartello di Sinaloa. Arrestati El Mayo e il figlio di El Chapo: come sono stati catturati

26 luglio 2024 a

Ismael “El Mayo” Zambada, leader di lunga data del cartello messicano di Sinaloa, e Joaquín Guzmán López, figlio dell’altro famigerato leader del cartello, El Chapo, sono stati arrestati dalle autorità statunitensi in Texas giovedì, secondo quanto dichiarato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Leader del potente cartello di Sinaloa per decenni insieme a Joaquín “El Chapo” Guzmán, Zambada è uno dei più noti narcotrafficanti al mondo, noto per aver gestito le operazioni di contrabbando del cartello mantenendo un profilo basso. Un funzionario federale messicano ha dichiarato all'Associated Press che Zambada e Guzmán López sono arrivati negli Stati Uniti con un aereo privato e si sono consegnati alle autorità. Il governo statunitense aveva offerto una ricompensa fino a 15 milioni di dollari per informazioni che portassero alla cattura di Zambada, sfuggito alle autorità per decenni. Zambada e Guzmán López hanno supervisionato il traffico di “decine di migliaia di chili di droga negli Stati Uniti, insieme alle correlate violenze”, ha dichiarato il direttore dell'FBI Christopher Wray, aggiungendo che ora “dovranno affrontare la giustizia negli Stati Uniti”.

“Il Fentanyl è la minaccia più letale che il nostro Paese abbia mai affrontato e il Dipartimento di Giustizia non si fermerà finché ogni singolo leader, membro e associato del cartello responsabile dell'avvelenamento delle nostre comunità non sarà chiamato a risponderne”, ha dichiarato il procuratore generale Merrick Garland in un comunicato. I funzionari statunitensi cercavano da anni di catturare Zambada, che è stato accusato in diversi casi negli Stati Uniti. Zambada, uno dei capi più longevi del Messico, era considerato lo stratega del cartello, più coinvolto nelle operazioni quotidiane rispetto al suo capo più appariscente e conosciuto, “El Chapo” Guzmán, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti nel 2019 e padre di Guzmán López. Zambada è un capo all'antica in un'epoca di giovani boss noti per il loro stile sgargiante, fatto di giri in discoteca e tattiche brutali di decapitazione, smembramento e persino scuoiamento dei loro rivali. Zambada è noto per essersi concentrato sul lato commerciale del traffico e per aver evitato la violenza macabra del cartello, cosa che avrebbe attirato l’attenzione delle autorità.

In un'intervista rilasciata nell'aprile 2010 alla rivista messicana Proceso, ha ammesso di vivere nella costante paura di finire in prigione e di contemplare il suicidio piuttosto che essere catturato. “Sono terrorizzato dall'idea di essere incarcerato”, diceva Zambada. “Mi piace pensare che, sì, mi ucciderei”. Si ritiene che Zambada si sia guadagnato la fedeltà della gente del posto nel suo stato natale di Sinaloa e nella vicina Durango grazie alla sua generosità, sponsorizzando gli agricoltori locali e distribuendo denaro e birra nella sua città natale, El Alamo. Sebbene non si sappia molto della sua vita, si ritiene che abbia iniziato a lavorare come esecutore negli anni Settanta. Finendo poi per diventare uno dei boss più temuti al mondo.