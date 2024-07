Francoforte, aeroporto in tilt e cancellazioni per la protesta degli eco-vandali

25 luglio 2024 a

Caos all’aeroporto di Francoforte in Germania bloccato oggi da una protesta degli ecologisti che chiedono la rinuncia ai combustibili. Su circa 400 voli giornalieri 140 sono stati cancellati e la polizia ha arresta almeno otto attivisti. Il traffico era stato interrotto per due ore, in piena stagione estiva e con un traffico superiore alla media annuale, prima che qualche pista di atterraggio potessi di nuovo essere operativa. Sette attivisti erano riusciti a raggiungere la pista incollandosi all’asfalto, ha detto un portavoce della polizia. Un ottavo stava ancora cercando di oltrepassare la recinzione perimetrale quando è stato arrestato. La polizia è riuscita a rimuovere gli attivisti dall’area riservata dell’aeroporto entro le ore 10 di questa mattina.

L’azione è stata portata avanti dal gruppo di attivisti climatici «Letzte Generation» (Ultima Generazione) che ha rivendicato la responsabilità dell’azione di disobbedienza civile. I suoi membri hanno usato delle tenaglie per tagliare delle aperture nel recinto di filo metallico prima di farsi strada «a piedi, con biciclette e skateboard verso diversi punti lungo le piste», ha detto il gruppo. Una foto circolata sui social riprendeva un manifestante seduto sull’asfalto con uno striscione arancione con la scritta: «Il petrolio uccide». Il gruppo sta spingendo per un accordo internazionale vincolante che porterebbe alla fine dell’uso di petrolio, gas e carbone entro il 2030. Il ministro dei trasporti Volker Wissing ha condannato le proteste di giovedì definendole «criminali». «Gli attivisti per il clima sembrano cercare di provocare il massimo danno», ha detto ai media tedeschi. «I legislatori devono reagire con la massima severità», ha aggiunto, chiedendo pene detentive fino a cinque anni di carcere per chi assalta gli aeroporti. «Chiunque entri violentemente negli aeroporti, occupa le piste e blocca gli aerei mette in pericolo vite umane», ha tuonato.

L’azione di protesta di giovedì è arrivata il giorno dopo operazioni simili in diversi aeroporti europei. Mercoledì gli attivisti della Letzte Generation avevano interrotto il traffico all’aeroporto di Colonia-Bonn per diverse ore sempre incollandosi all’asfalto. Diversi manifestanti per il clima sono stati arrestati anche all’aeroporto di Heathrow di Londra. Secondo i gruppi ambientalisti l’aviazione globale è responsabile di circa il 2,5% delle emissioni globali di carbonio, più del carbonio annuale prodotto da Brasile e Francia messe insieme. Intanto la protesta continua e Letzte Generation ha annunciato che dal 25 settembre protesterà contro i sussidi governativi previsti per l’aeroporto di Kassel-Calden.