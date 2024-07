Russia, falliti tutti i tentativi di assassinare Putin: cosa svela lo 007 ucraino

13 luglio 2024 a

Ci sono stati diversi tentativi di assassinare il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha reso noto il direttore dell’agenzia di intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov, senza precisare un eventuale ruolo di Kiev nelle operazioni. “Ma come potete vedere, non hanno avuto successo”, ha aggiunto in una intervista al sito di notizie ‘Voce nuova’. Putin non è più una personalità di compromesso accettata da tutta l’élite russa, ma dato che è stato al potere per più di 20 anni i russi hanno paura di perderlo”, ha spiegato uno dei militari più fedeli a Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina. Quando Putin morirà – secondo lo 007 - sarà come quando è morto Stalin nel 1953: “Il mondo è crollato per tutti, la gente non sapeva come avrebbe potuto fare a vivere”. Da quando è iniziata la guerra tra Russia e Ucraina sono state numerose le indiscrezioni sui tentativi di assassinio di Putin: il più clamoroso è stato quello di un drone arrivato fino al Cremlino prima di essere intercettato all'ultimo momento.