Orban fa visita a Putin e sfida i leader Ue: "È qui come presidente di turno"

05 luglio 2024 a

a

a

Mosca dopo Kiev. Il premier ungherese, Viktor Orban, è arrivato nella capitale della Russia e ha affermato di voler usare il semestre di presidenza dell’Ue, iniziato lunedì, per promuovere una pace negoziata in Ucraina. È partita la sfida ai leader europei. Martedì scorso Orban era stato a Kiev per la sua prima missione dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. Qui il premier ungherese ha chiesto al presidente Volodymyr Zelensky di valutare un cessate il fuoco. Kiev, però, ha dichiarato di non essere disposta a scendere a compromessi. La visita a Mosca è la prima di un leader europeo da quando il cancelliere austriaco Karl Nehammer si recò nella capitale russa nell’aprile del 2022 e fallì il tentativo di convincere Putin a porre fine alla guerra.

Video su questo argomento Orban incontra Zelensky a Kiev, prima visita in Ucraina dall'inizio della guerra

"A quanto capisco, lei è arrivato a Mosca anche come presidente di turno del Consiglio Ue e non solo come partner della Federazione russa". Così il presidente russo, Vladimir Putin, ha accolto al Cremlino il premier ungherese, Viktor Orban. Il leader di Budapest, dal canto suo, ha definito "speciale" l'incontro a Mosca col collega russo. Putin ha detto di aspettarsi uno scambio di opinioni anche sulle questioni bilaterali. I leader europei, intanto, hanno screditato il viaggio di Orban. "Sono pronto a discutere con te" delle proposte per "una soluzione pacifica" della crisi ucraina e "spero che mi farete conoscere la vostra posizione, la posizione dei partner europei", ha scanndito il capo del Cremlino, secondo quanto riferisce Ria Novosti.