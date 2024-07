Biden, sondaggio impietoso: "Non dispone della salute mentale". La percentuale

01 luglio 2024 a

a

a

La performance di Joe Biden, che si è scontrato per la prima volta con Donald Trump, non ha convinto i cittadini degli Stati Uniti. Qualcuno ha notato la mancanza di prontezza nella risposta. Qualcun altro è tornato a sottolineare l'età del presidente. Qualcun altro ancora ha fatto circolare voci di terremoto tra i Dem. Ora è arrivato un dato impietoso. Il 72 per cento degli elettori statunitensi registrati ritiene che l'attuale presidente degli Stati Uniti «non disponga della salute mentale e cognitiva necessaria» a servire come capo dello Stato, e una percentuale analoga afferma che il presidente non dovrebbe portare avanti la propria candidatura per un secondo mandato alla Casa Bianca.

"Trump vincerà, Biden si ritiri". Feltri non ha dubbi sulle elezioni Usa

È quanto emerge da un sondaggio pubblicato dall’emittente televisiva «Cbs News» pochi giorni dopo il primo dibattito presidenziale di giovedì 27 giugno, che ha causato forte preoccupazione tra i Democratici alla luce delle evidenti difficoltà esibite da Biden nel confronto con il suo avversario repubblicano Donald Trump. Come sottolineato da «Cbs News», già il 9 giugno scorso, in un sondaggio analogo, il 65 per cento degli elettori registrati avevano espresso dubbi in merito all’idoneità di Biden a servire come presidente. Il dibattito della scorsa settimana ha alimentato ulteriormente questi timori, che ora sono condivisi da quasi i due terzi dell’elettorato statunitense. Per quanto riguarda invece l’ex presidente Trump, il 49 per cento degli intervistati lo giudica mentalmente inadeguato a servire come presidente, mentre il 50 per cento esprime il parere contrario.