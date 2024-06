Elezioni Francia, i risultati del primo turno: Le Pen al 34,2%, Macron si ferma al 21,5%

30 giugno 2024 a

Alle 20 sono stati diffusi i risultati preliminari del primo turno delle elezioni legislative. Il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella ha avuto la meglio raggiungendo il 34,2% dei voti, secondo l’istituto di sondaggi Ifop citato da Le Figaro. Il Nouveau Front populaire al 29,1% (l'unione di quattro partiti di sinistra, con comunisti, socialisti, verdi e France Insoumise). Il campo presidenziale di Ensemble ha raccolto il 21,5% dei voti e ha chiuso il podio. I repubblicani sono al 10%. La Reconquête di Eric Zemmour tracolla allo 0,6%. Alle urne erano chiamati poco più di 48 milioni di elettori per rinnovare i 577 seggi del parlamento. Secondo turno fissato al 7 luglio.

Secondo le prime stime degli istituti di sondaggio si potrebbero quindi aprire le porte del potere all’estrema destra per la prima volta sotto la Quinta Repubblica. Il voto è stato segnato da un’impennata dell’affluenza, secondo le stime pubblicate alle 20 da Ipsos e Ifop. Le prime proiezioni in termini di seggi per la futura Assemblea Nazionale, da prendere con molta cautela, prevedono una forte maggioranza relativa per il RN e i suoi alleati, o addirittura una maggioranza assoluta al termine del secondo turno di domenica prossima.