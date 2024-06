Francia, il sondaggio è una doccia fredda per la sinistra. Le Pen vola

28 giugno 2024 a

Il Rassemblement national (Rn) di Marine Le Pen è accreditato del 36% dei consensi al primo turno delle elezioni legislative in Francia. È quanto emerge da un sondaggio condotto a due giorni dal voto da Elabe per Bfmtv e La Tribune Dimanche, secondo cui il Nuovo Fronte Popolare, che raggruppa la sinistra francese, si posiziona al secondo posto con il 27,5%, seguito al terzo posto, stabile, da Ensemble pour la Republique con il 20%. Quanto ai repubblicani, il 9% degli intervistati indica che voterà per loro domenica.

Da questo sondaggio, l’Istituto Elabe prevede che Rn potrebbe ottenere una solida maggioranza relativa, o addirittura assoluta: il partito di estrema destra sarebbe la forza trainante della nuova Assemblea nazionale con un numero di seggi compreso tra 260 e 295, mentre il Nuovo Fronte Popolare otterrebbe da 155 a 175 seggi. Il campo presidenziale subirebbe una pesante sconfitta, conquistando tra 85 e 105 seggi, rispetto ai 245 attuali. Il sondaggio è stato condotto il 26 e 27 giugno su un campione di 2.004 persone maggiorenni di diversi sesso, età, categoria lavorativa e regione di residenza. Il margine di errore è compreso tra 1 e 2,6 punti percentuali.