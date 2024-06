Russia, il piano di Putin sulla "triade nucleare": l'annuncio ai futuri ufficiali

Sullo stesso argomento: Spari di avvertimento e timori di escalation: confine bollente tra Sud e Nord Corea

La Russia continuerà a sviluppare armi nucleari. Il presidente russo Vladimir Putin rilancia il messaggio. "I nostri piani includono il proseguimento dello sviluppo della nostra triade nucleare (terrestre, navale e aerea, ndr) come garanzia di deterrenza strategica e mantenimento dell’equilibrio delle forze nel mondo", ha detto il capo del Cremlino in un incontro con i diplomati degli istituti di istruzione militare superiore. "Continueremo sicuramente a rafforzare il nostro potenziale, aumentando le capacità di combattimento di tutti i rami e servizi delle nostre Forze Armate, mettendo in servizio di combattimento sistemi all’avanguardia che hanno dimostrato le loro qualità e caratteristiche uniche", ha affermato.

Parole che seguono quelle proferite ieri in Vietnam, dove Putin aveva affermato che "il potenziale nemico sta lavorando sull’abbassamento della soglia per l’uso delle armi atomiche", e riferito che si stanno sviluppando ordigni nucleari esplosivi a bassissima potenza: "Sappiamo che nei circoli di esperti in Occidente ci sono idee secondo cui tali armi potrebbero essere utilizzate" e quindi "siamo obbligati a prestare attenzione".

Poi il messaggio apparentemente concilianti al patto atlantico. "Ho presentato la nostra visione del lavoro sulla sicurezza equa e indivisibile in Eurasia in un recente incontro con la leadership del ministero degli Esteri. Siamo pronti per un’ampia discussione internazionale su queste questioni cruciali sia con i nostri colleghi della Sco, Csi, Eaeu e Brics che con altri gruppi internazionali, compresi gli Stati membri europei e della Nato", ha detto Putin nell'incontro con i diplomati delle scuole militari superiori. "Quando saranno pronti anche loro", ha aggiunto.