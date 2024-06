Elezioni Francia, Le Pen-Bardella davanti a sinistra e Macron: il sondaggio

21 giugno 2024 a

Si muove l'elettorato francese in attesa delle elezioni legislative che si terranno il 30 giugno e il 7 luglio per il rinnovo dell’Assemblea nazionale, sciolta dal presidente Emmanuel Macron dopo la batosta delle europee. Avanza la destra. Rassemblement National - blocco di Marine Le Pen e Jordan Bardella, che comprende anche Marion Maréchal - è in testa con il 34%, seguita dal Nuovo Fronte Popolare, che raggruppa la sinistra francese, al 29% e poi al terzo posto Renaissance, il partito di Macron, al 22%. I dati emergono dal sondaggio Ifop pubblicato dal quotidiano Le Figaro che sottolinea comunque come il partito di Macron e del premier Gabriel Attal abbia guadagnato 4 punti rispetto al sondaggio di lunedì scorso.

Il rilevamento registra anche un alto interesse per le elezioni legislative del 30 giugno prossimo, con il secondo turno il 7 luglio, convocate da Macron dopo i risultati riportati dalla formazione di Marine Le Pen e Jordan Bardella alle europee del 9 giugno. Infatti il 64% degli elettori afferma che si recherà alle urne, 5 punti in più rispetto all’affluenza registrata alle legislative del 2022.

La campagna elettorale-lampo entra nel vivo. Martedì ci sarà il primo duello tv tra Bardella, Attal e il coordinatore nazionale del NFP, Manuel Bompard. Intanto gli analisti d'Oltralpe si interrogano sull'incognita rappresentata proprio dalla sinistra. NFP comprende France Insoumise di Mélenchon, i socialisti di Glucksmann, ecologisti, comunisti e via dicendo. Tutti uniti dal desiderio di fermare l'avanzata della destra, ma spaccati dalle divisioni interne.