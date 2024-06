Ucraina, il sondaggio che legittima Zelensky: fino a quando deve rimanere in carica

17 giugno 2024 a

Un’ampia maggioranza di ucraini continua a considerare Volodymyr Zelensky come il legittimo presidente, nonostante un mandato esteso senza elezioni dopo che la Russia ha invaso il Paese nel 2022. Secondo un sondaggio pubblicato oggi dall’Istituto internazionale di sociologia di Kiev, il 70% dei 2.011 intervistati ritiene che Zelensky debba rimanere in carica fino alla fine della guerra. Solo il 22% è contrario. Il mandato del numero uno di Kiev si sarebbe formalmente concluso il 20 maggio.

Il 56% degli ucraini si dice soddisfatto del “rendimento” di Zelensky come presidente e il 37% insoddisfatto. In un sondaggio del settembre dello scorso anno, Zelensky aveva ricevuto il 77% dei consensi, quindi si registra un calo rispetto al passato. Il 58% degli intervistati è anche favorevole a non scendere a compromessi nei negoziati con la Russia di Vladimir Putin, mentre il 30% ha idee contrarie. Allo stesso tempo, il 65% degli intervistati ritiene che gli obiettivi di qualsiasi negoziato con Mosca debbano essere sottoposti a referendum.