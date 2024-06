Israele, Gantz verso l'annuncio delle dimissioni: oggi la conferenza stampa

09 giugno 2024 a

Il membro del gabinetto di guerra di Israele Benny Gantz terrà una conferenza stampa a Kfar Maccabiah questa sera alle 20 (alle 19 in Italia), dopo aver annullato quella prevista per ieri sera in cui avrebbe dovuto annunciare il suo ritiro dalla coalizione di governo. Lo ha riferito il quotidiano "Times of Israel", secondo cui il rinvio della conferenza di sabato "è stata apparentemente una decisione tattica alla luce del salvataggio di ieri di quattro ostaggi israeliani da Gaza", e il Partito di unità nazionale sarebbe ancora intenzionato a confermare quanto tutti prevedono.

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ieri ha invitato il ministro del gabinetto di guerra, Benny Gantz, a rimanere nel governo di emergenza israeliano. "Questo è il momento dell’unità e non della divisione. Dobbiamo restare uniti di fronte ai grandi compiti che ci attendono", ha detto Netanyahu in un post su X. Il ministro della Cultura israeliano, Miki Zohar, ha fatto eco a questi appelli, anche in un post su X. "Proprio e soprattutto adesso, Gantz deve rimanere al governo, per il bene del futuro di Israele", ha scritto.

"Accanto alla giustificata gioia per il risultato raggiunto, dobbiamo ricordare che tutte le sfide che Israele deve affrontare sono rimaste tali e quali. Pertanto, dico al Primo Ministro e a tutta la leadership, anche oggi dobbiamo considerare responsabilmente come sia meglio e possibile proseguire da qui", ha dichiarato Benny Gantz, pochi minuti dopo il tweet con cui il premier israeliano Benjamin Netanyahu lo esortava a non lasciare il gabinetto di guerra. Il risultato, di cui il membro del gabinetto ha parlato, è la liberazione degli ostaggi di Hamas con un’imponente operazione nel centro della Striscia di Gaza.