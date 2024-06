Macron "pronto alla guerra", scontro per l'invio dei caccia Mirage a Kiev

07 giugno 2024 a

La Francia trasferirà i caccia Mirage-2000 in Ucraina e addestrerà i piloti ucraini come parte di una nuova cooperazione militare con Kiev. L'annuncio del presidente francese, Emmanuel Macron, in un’intervista infiamma la polemica sula nuova escalation del conflitto e sul crescente coinvolgimento dei Paesi Nato. "Lanceremo una nuova cooperazione e annunceremo il trasferimento di caccia Mirage" in Ucraina, ha detto Macron alla TV francese in un’intervista. Le dichiarazioni del presidente francese stanno "infiammando" le tensioni in Europa e dimostrano che Parigi si sta preparando a un ruolo diretto nel conflitto ucraino, ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. "Macron dimostra un sostegno assoluto al regime di Kiev e si dichiara pronto alla partecipazione diretta della Francia al conflitto militare", ha dichiarato. "Consideriamo queste dichiarazioni molto, molto provocatorie, che infiammano le tensioni nel continente e non portano a nulla di positivo", ha aggiunto Peskov.

Parole che fanno discutere anche a Parigi: "Ho la sensazione che" Emmanuel Macron "abbia voglia di guerra", "sta facendo di tutto per cercare di aggravare una pressione che potrebbe portare ad un’escalation domani", ha commentato Marine Le Pen, intervistata dall’emittente francese Rtl.