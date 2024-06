San Pietroburgo, scoperta la statua di Prigozhin: avvistate decine di sostenitori

01 giugno 2024 a

Una statua in bronzo dell’ex leader del gruppo paramilitare Wagner, Evgenij Prigozhin, morto in un incidente aereo nell’agosto 2023 due mesi dopo un ammutinamento in Russia, è stata scoperta sulla sua tomba a San Pietroburgo. Decine di sostenitori, alcuni dei quali hanno deposto mazzi di fiori, sono stati avvistati mentre si recavano davanti all’imponente omaggio a Prigozhin. Molti di loro erano vestiti in abiti militari, con la faccia coperta.

Un tempo considerato vicino a Vladimir Putin, Prigozhin era caduto in disgrazia agli occhi del presidente russo dopo aver ordinato ai suoi uomini di marciare verso Mosca nel giugno 2023, prendendo senza resistenza il controllo del quartier generale dell’esercito a Rostov, nel sud. Il comandante dei mercenari accusava il comando dell’esercito russo di incompetenza in Ucraina e di corruzione. Due mesi dopo, nell’agosto 2023, Prigozhin morì in un incidente aereo tra Mosca e San Pietroburgo e il Cremlino ha negato di essere responsabile dell’incidente.

Putin ha definito pubblicamente Prigozhin come un uomo "di talento" che ha commesso "errori". La statua è stata realizzata in grandezza naturale con tre medaglie sul petto ed è sorretta da un blocco di granito su cui si leggono il suo nome e le date di nascita e di morte. Lo scultore Yaroslav Barkov, raggiunto dalla testata Fontanka, ha riportato che la madre del leader della Wagner "non voleva categoricamente un'immagine militare" nel monumento e ha insistito affinché il figlio fosse raffigurato come un "patriota civile".