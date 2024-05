Usa, pronto il tandem Trump-Musk alla Casa Bianca. Che ruolo avrà l'imprenditore

30 maggio 2024 a

Donald Trump sta valutando la possibilità di assumere il miliardario Elon Musk come consigliere politico, se da candidato repubblicano alle presidenziali riconquisterà la Casa Bianca nelle elezioni di novembre. A svelare la news bomba è il Wall Street Journal, che cita fonti vicine ai colloqui. I due hanno discusso del modo in cui Musk - proprietario del social media X, di SpaceX e di Tesla - potrebbe «avere iniziative e influenzare» le politiche economiche e di sicurezza delle frontiere.

Nelle scorse ore è stato reso noto che la startup di intelligenza artificiale xAI di Musk ha raccolto 6 miliardi di dollari di nuovi finanziamenti. Il round di finanziamento mira a intensificare la sfida contro i suoi ex colleghi di OpenAI. La xAI di Musk utilizzerà i fondi per portare i suoi primi prodotti sul mercato, costruire infrastrutture avanzate e accelerare la ricerca e lo sviluppo di tecnologie future, ha dichiarato la società in un post sul blog. Il nuovo round di finanziamento è stato sostenuto, tra gli altri, da Valor Equity Partners, Vy Capital, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital e Fidelity Management & Research Company. La valutazione pre-money dell’azienda era di 18 miliardi di dollari, ha dichiarato Musk in un post su X.