Migranti, Von der Leyen contro i trafficanti: "Decidiamo noi chi entra in Europa"

Migranti, Ursula von der Leyen prende posizione sulla strategia migliore per la lotta ai trafficanti nel Mediterraneo. «Dobbiamo rispettare gli obblighi internazionale ma decidiamo noi chi entra in Ue e a quali condizioni. E non i trafficanti. Quelli che sono qui in modo irregolare devono essere rimpatriati. Ma servono percorsi legali per modi sicuri per arrivare in Ue». Lo ha dichiarato la spitzenkandidat del Ppe, Ursula von der Leyen, nel dibattito tra candidati al Pe.

«È molto importante fissare dei principi per stabilire con chi possiamo lavorare. Ci sono tre criteri: il primo è essere pro Europa; il secondo è essere pro Ucraina, il che significa anti-Putin; il terzo essere a favore dello Stato di diritto. Se guardiamo al Rassemblement National, ad AfD in Germania, a Konfederacja in Polonia, possono avere nomi diversi e principi differenti, ma hanno una cosa in comune: sono amici di Putin e vogliono distruggere la nostra Europa. Non glielo permetteremo». Lo sottolinea la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ricandidata dal Ppe, durante il dibattito tra gli Spitzenkandidaten a Bruxelles.