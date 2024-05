Guerra in Ucraina, Putin pronto al cessate il fuoco: le condizioni poste dalla Russia

24 maggio 2024 a

Una proposta che potrebbe porre fine alla guerra in Ucraina. Come svela Reuters, il presidente russo Vladimir Putin è pronto a fermare il conflitto con un cessate il fuoco negoziato che riconosca le attuali linee del campo di battaglia. A svelare il piano sono state quattro fonti russe, che hanno anche sottolineato che il numero uno di Mosca è pronto ad avanzare se Kiev e l'Occidente non rispondono a questa idea.

La nomina dell'economista Andrei Belousov a ministro della Difesa russo è stata vista da alcuni analisti militari e politici occidentali come se ponesse l'economia russa su un piede di guerra permanente per vincere un conflitto di lunga durata. Ciò ha fatto seguito alle continue pressioni sul campo di battaglia e alle avanzate territoriali da parte della Russia nelle ultime settimane. Tuttavia, le fonti affermano che Putin, rieletto a marzo per un nuovo mandato di sei anni, preferirebbe sfruttare l'attuale momento positivo della Russia per lasciarsi la guerra alle spalle. Due delle fonti hanno svelato che Putin è del parere che i guadagni ottenuti finora nella guerra siano sufficienti per vendere l’operazione al popolo come una vittoria. In particolare per avanzare ulteriormente servirebbe un'altra mobilitazione a livello nazionale, cosa che però non vorrebbe fare visto il calo di popolarità dopo la prima attuata nel 2022.

La prospettiva di un cessate il fuoco, o addirittura di colloqui di pace, sembra però attualmente remota. Zelensky ha ripetutamente affermato che la pace alle condizioni di Putin sarebbe un fallimento. Il presidente ucraino ha inoltre promesso di riconquistare il territorio perduto, inclusa la Crimea, che la Russia ha annesso nel 2014. Ad ostacolare i colloqui di pace c’è anche un decreto firmato nel 2022, che dichiarava formalmente “impossibile” qualsiasi dialogo con Putin. Una delle fonti dell'agenzia di stampa ha previsto che sarebbe utopia un accordo con Zelensky era al potere, a meno che la Russia non lo scavalcasse e raggiungesse un’intesa direttamente con gli Usa.