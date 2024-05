Guerra, la Francia si prepara al peggio: test di un missile con capacità nucleare

23 maggio 2024 a

L’ennesimo momento di alta tensione internazionale. E ogni Paese corre ai ripari. La Francia ha infatti effettuato il primo test di un missile aggiornato con capacità nucleare, progettato per essere lanciato da un caccia Rafale. La notizia è stata rilanciata dal ministro della Difesa, Sebastien Lecornu, che ha precisato in una nota che il missile Asmpa-R è stato lanciato senza testata da un aereo durante un’esercitazione «sopra il territorio nazionale al termine di un volo che rappresentava un raid aereo nucleare».

In un post successivo sul social X, l’ex Twitter, il ministro d’Oltralpe si è congratulato con «tutte le forze, i team del ministero e i partner industriali coinvolti» in un’operazione «pianificata da tempo». Il test missilistico nucleare francese è avvenuto subito dopo che la Russia ha iniziato esercitazioni nucleari con armi tattiche nel distretto militare meridionale, non lontano dal confine con l’Ucraina. Lecornu ha sottolineato che l’esercitazione francese mira a sostenere «la credibilità dell’elemento di deterrenza nucleare aereo». Un segnale a Vladimir Putin, che non ha alcuna intenzione di fermarsi nella guerra contro Kiev.