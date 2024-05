Mar Rosso, gli Houthi attaccano ancora: colpita da un missile una petroliera

18 maggio 2024 a

a

a

Una petroliera battente bandiera di Panama sarebbe stata colpita da un missile circa 10 miglia nautiche a sud-ovest di Mocha, in Yemen. Lo riferisce l’emittente satellitare «Al Arabiya», citando la società di sicurezza britannica Ambrey. All’interno della petroliera si è sviluppato un incendio e la nave ha ricevuto assistenza. In precedenza, l’agenzia britannica Ukmto ha affermato che una nave nel Mar Rosso è stata colpita da un oggetto sconosciuto e ha subito lievi danni. «La nave e l’equipaggio sono al sicuro e continuano verso il prossimo porto di scalo», ha detto Ukmto, aggiungendo che l’incidente si è verificato a 76 miglia nautiche a nord-ovest di Hodeidah, in Yemen. Nel contesto del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, i miliziani sciiti filo-iraniani Houthi hanno ripetutamente lanciato attacchi contro le navi in transito lungo la rotta del Mar Rosso, costringendo diverse compagnie a preferire la rotta più lunga, ma maggiormente sicura, del Capo di Buona Speranza.

"Qualunque siano le conseguenze": gli Houthi rientrano in campo, l'assist ad Hamas

Le aziende coinvolte nel trasporto di merci per Israele vedranno le loro navi prese di mira ovunque. Lo ha dichiarato due giorni fa Abdul Malik al Houthi, leader del gruppo sciita sostenuto dall’Iran, secondo quanto riferito dall’emittente yemenita con sede a Beirut «Al Masirah». «La continua aggressione israeliana, il blocco e l’incursione a Rafah rendono necessaria un’ulteriore escalation su tutti i fronti di sostegno», ha affermato il leader, facendo riferimento al cosiddetto Asse della resistenza che si oppone a Israele e che comprende, oltre agli Houthi, il movimento islamista palestinese Hamas, il partito sciita libanese Hezbollah, la Resistenza islamica in Iraq e altri gruppi legati a vario titolo all’Iran. «Tutti devono esercitare pressioni sul nemico israeliano per fermare il genocidio contro il popolo palestinese a Gaza», ha concluso Al Houthi.