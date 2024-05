Russia, scossone di Putin al ministero della Difesa. Silurato Shoigu, chi lo sostituisce

13 maggio 2024 a

a

a

Rimpasto a sorpresa tra i vertici di Mosca. Il presidente Vladimir Putin ha infatti allontanato il ministro della Difesa Sergei Shoigu, nominandolo capo del Consiglio di sicurezza in un evidente segnale di insoddisfazione per la gestione della guerra contro l’Ucraina. A pochi giorni dall’inizio del suo quinto mandato lo Zar ha quindi nominato Andrei Belousov, vice primo ministro e consigliere economico di lunga data di Putin, al posto di Shoigu, che dirigeva il ministero della Difesa russo dal 2012. Ma il presidente ha anche deciso di destinare a una nuova posizione Nikolai Patrushev, fino ad oggi uno dei suoi più stretti collaboratori, che dal 2008 guidava il Consiglio di sicurezza (ora guidato da Shoigu).

"Attaccati con armi Nato". La denuncia di Mosca: che succede ora

Al momento dal Cremlino non è arrivata nessuna motivazione ufficiale per il cambio al vertice della Difesa. «Oggi sul campo di battaglia vince chi è più aperto all’innovazione e alla sua attuazione», ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un criptico commento alla nomina di un economista come il 65enne Belusov alla guida del ministero della Difesa. Il lungo ‘regno’ di Shoigu, peraltro, è stato segnato da continue accuse di inefficienza, sprechi e corruzione, elementi emersi con maggiore chiarezza dopo l’attacco contro Kiev. Alcune settimane fa, uno dei vice di Shoigu, Timur Ivanov, è stato arrestato con l’accusa di corruzione. Gli osservatori avevano interpretato la decisione come un segno di lotte di potere all’interno dell’apparato militare e di sicurezza russo. Il capo di stato maggiore Valery Gerasimov rimarrà al suo posto, con la componente militare del ministero della Difesa che resterà invariata anche dopo la nomina di Belousov, che è stato per molti anni consigliere di Putin sulle questioni economiche e negli ultimi anni ha ricoperto diversi incarichi nel governo, agendo anche da primo ministro ad interim per diverse settimane nel 2020, quando Mikhail Mishustin fu colpito da una grave infezione da coronavirus. L’importante rimpasto - Shoigu era stato duramente criticato dal capo dei paramilitari di Wagner, Yevgeny Prigozhin - arriva mentre le forze russe avanzano sul campo di battaglia per la prima volta da mesi.