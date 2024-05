Putin ordina esercitazioni nucleari: "Minacce occidentali", incubo escalation

06 maggio 2024 a

L'ipotesi di un possibile intervento delle forze Nato nella guerra in Ucraina agitato dal presidente francese Emmanuel Macron, gli allarmi delle Intelligence occidentali per imminenti "sabotaggi violenti" da parte della Russia in Europa e, in ultimo, le manovre atomiche della Russia. Nuove tensioni emergono tra Mosca e le Capitali occidentali. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato all’esercito di effettuare esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgano la marina e le truppe con base vicino all’Ucraina. Lo ha detto oggi, lunedì 6 maggio, ministero della Difesa russo: "Durante l’esercitazione verranno adottate una serie di misure per esercitarsi nella preparazione e nell’uso di armi nucleari non strategiche", riporta una nota ufficiale.

"Durante l’esercitazione, saranno adottate una serie di misure per addestrare alla preparazione e all’uso di armi nucleari non strategiche", ha affermato il ministero in una nota dove ha aggiunto che la misura è stata presa "su istruzioni del comandante in capo supremo delle forze armate della Federazione Russa", Vladimir Putin. Una mossa, secondo quanto afferma Mosca, che mira a "mantenere la prontezza" dell’esercito a proteggere il Paese, "in risposta alle dichiarazioni provocatorie e alle minacce rivolte contro la Russia da alcuni funzionari occidentali", ha aggiunto il ministero.

Nell’ottobre 2023, la Russia aveva annunciato che Putin aveva supervisionato il lancio di missili balistici durante manovre militari volte a simulare un "massiccio attacco nucleare" in risposta a Mosca. Durante queste esercitazioni, un missile balistico intercontinentale Iars è stato lanciato dal cosmodromo di Plesetsk, nel nord della Russia, e un altro missile balistico Sineva da un sottomarino nel Mare di Barents. La loro decisione è stata resa pubblica lo stesso giorno in cui la camera alta del Parlamento russo, il Consiglio della Federazione, ha approvato la revoca della ratifica del Trattato sulla messa al bando degli esperimenti nucleari (CTBT). La Russia ha schierato armi nucleari tattiche in Bielorussia, il suo più stretto alleato e vicino dell’Unione Europea, nell’estate del 2023. La dottrina nucleare russa prevede un uso "strettamente difensivo" delle armi atomiche, in caso di attacco alla Russia con armi di distruzione di massa o in caso di aggressione con armi convenzionali "minacciando l’esistenza stessa dello Stato".