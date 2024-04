Mar Rosso, gli Houthi assaltano altre due navi a colpi di missili. Fine della tregua

27 aprile 2024 a

Una nave è stata danneggiata quando è stata presa di mira due volte con più missili ieri al largo delle coste dello Yemen, nell’ultimo attacco contro la navigazione internazionale nel Mar Rosso rivendicato dai ribelli Houthi. L’Agenzia di sicurezza per le operazioni commerciali marittime del Regno Unito (Ukmto) ha fatto sapere che l’attacco è avvenuto a sud-ovest del porto yemenita di Mokha. Nel primo attacco, si è verificata «un’esplosione in prossimità della nave che è stata avvertita dall’equipaggio a bordo», ha fatto sapere la Ukmto. «Il secondo attacco alla nave è consistito in quelli che si ritiene fossero due missili, che hanno provocato danni», ha aggiunto l’agenzia.

Ore prima, anche la società britannica di sicurezza marittima Ambrey aveva segnalato un attacco al largo del porto di Mokha: «Sono stati avvistati tre missili» in quell’incidente. «Una petroliera battente bandiera di Panama era la nave più vicina a queste. La petroliera era precedentemente di proprietà del Regno Unito, ma la proprietà è cambiata nel novembre 2023», secondo Ambrey. Attualmente, si legge, la nave è registrata alle Seychelles ed «era in viaggio da Primorsk, in Russia, a Vadinar, in India».

Il portavoce degli Houthi, Yahya Saree, ha poi rivendicato l’attacco in un post su X. Ha detto che le «forze navali» Houthi hanno «preso di mira una nave petrolifera britannica (Andromeda Star) nel Mar Rosso con una serie di missili navali appropriati, e la nave è stata colpita direttamente». Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha confermato anche l’attacco alla Andromeda Star, così come a un’altra nave, la MV Maisha. Gli Houthi, ha scritto il Centcom su X, hanno lanciato tre missili balistici antinave «nelle vicinanze della MV MAISHA» e contro «la MV Andromeda Star, una nave di proprietà del Regno Unito e battente bandiera panamense, gestita dalle Seychelles». «La MV Andromeda Star riporta danni lievi, ma sta continuando il suo viaggio», il resto delle paarole, precisando che non sono stati segnalati feriti. Gli ultimi incidenti seguono una pausa negli attacchi da parte degli Houthi dello Yemen, sostenuti dall’Iran, che hanno lanciato dozzine di raid missilistici e droni contro le navi da novembre. Gli Houthi hanno affermato di agire in solidarietà con i palestinesi nel contesto della guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza.