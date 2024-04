Kadyrov "gravemente malato". Ma spunta il video dell'allenamento in palestra

23 aprile 2024 a

Mistero sull'indiscrezione circolata in merito alla presunta grave malattia che avrebbe colpito il leader ceceno, Ramzan Kadyrov. Dopo che la notizia ha fatto il giro del mondo, infatti, sui social network è stato caricato un video del 47enne che si allena in palestra, probabilmente per provare a mettere a tacere le voci e per dare prova del suo buono stato di salute. Questa mattina, il quotidiano «Novaya Gazeta» ha annunciato che a Kadyrov è stata diagnosticata una malattia incurabile: una necrosi pancreatica. Affermazione, questa, che sembrava sostenuta da fonti dell'ospedale centrale di Mosca e che, però, ora viene messa in dubbio dal filmato spuntato in rete.

Coma e malattia terminale: come sta Kadyrov, leader della Cecenia

La diagnosi risale a gennaio 2019 e da allora Kadyrov è entrato più volte in questa struttura, ha scritto il quotidiano. L’anno scorso è stato ricoverato per insufficienza polmonare acuta dopo un’overdose di sedativo, hanno affermato le fonti, e la sua assenza ha alimentato su Telegram indiscrezioni che Kadyrov potesse trovarsi in coma. Lo scorso settembre il leader ceceno ha pubblicato una sua foto per smentire le voci. Secondo «Novaya Gazeta», il Cremlino si è mosso per cercare un possibile successore di Kadyrov. Le sue apparizioni pubbliche negli ultimi anni hanno segnalato poi evidenti variazioni del suo peso.