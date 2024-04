Ucraina, gli Usa approvano un nuovo pacchetto di aiuti. Zelensky: "Importante"

21 aprile 2024 a

a

a

Via libera dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ad aiuti per lo più militari all’Ucraina per 61 miliardi di dollari, ad Israele per 26 e a Taiwan e alla regione dell’Indo-pacifico per otto. L’approvazione è giunta con 311 voti a favore e 112 contrari, dunque con un’ampia maggioranza, dopo mesi di scontro politico tra democratici e repubblicani in particolare rispetto al supporto a Kiev. L’Ucraina è impegnata in un conflitto con la Russia, mentre Israele sta conducendo operazioni militari nella Striscia di Gaza e sta vivendo una fase ad alta tensione anche nei rapporti con l’Iran. Taiwan, di fatto indipendente, è considerata dalla Cina una provincia separatista. Le misure approvate dalla Camera dovranno essere sottoposte al Senato nei prossimi giorni. Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, si è detto «grato» per il voto di Washington e ha aggiunto: «La democrazia e la libertà avranno sempre un significato globale e non perderanno mai finché l’America ci aiuterà a proteggerle». Opposta la lettura data dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Marija Zakharova. Secondo la dirigente, gli aiuti militari degli Stati Uniti si configurano come «supporto diretto per attività terroristiche».

Il generale Tricarico: "La reazione ci riguarda tutti". Chi può far finire le guerre

Il ministro degli Esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, ha ringraziato gli Stati Uniti per gli aiuti a favore di Kiev approvati dalla Camera dei rappresentanti nella giornata di ieri. «Una brutta giornata per Putin», ha scritto Kuleba su X aggiungendo che «tutti coloro che hanno trasformato questa decisione in realtà hanno fatto la scelta giusta». Adesso, ha proseguito il ministro, l’Ucraina attende che il disegno di legge venga approvato anche dal Senato Usa. Anche il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato gli Stati Uniti per gli aiuti a favore di Kiev approvati dalla Camera dei rappresentanti nella giornata di ieri. «Abbiamo ottenuto la decisione che aspettavamo, riguardante il pacchetto di aiuti statunitensi per cui abbiamo lottato duramente. È un pacchetto molto importante, i cui effetti saranno avvertiti dai nostri militari in prima linea e dalle nostre città», ha dichiarato Zelensky in un videomessaggio.