Francia, armato di coltello ferisce due bambine: panico a scuola

Paura in Francia per l'aggressione a colpi di coltello ai danni di due bambine di 6 e 11 anni. I fatti sono avvenuti nei pressi di una scuola elementare a Souffelweyersheim, vicino a Strasburgo nel Basso Reno. L’aggressore è stato fermato e le due bambine sono state portate in ospedale con ferite non gravi. Secondo quanto riportato da Le Figaro l'11enne è stata accoltellata davanti alla scuola, l'altra in una piazza vicina.

L'aggressore è stato arrestato poco dopo le 14,15 nei pressi della piazza della seconda aggressione. Il fermato “non è noto ai servizi”, spiega una fonte al quotidiano francese che al momento esclude il movente terroristico. La stessa fonte spiega che le aggressioni “non sembrano essere legate alla radicalizzazione”.