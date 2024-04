Hezbollah, pioggia di razzi verso Israele. Per gli Usa l'Iran è pronto all'attacco

13 aprile 2024 a

Le milizie sciite libanesi, Hezbollah, hanno rivendicato di aver lanciato "decine di razzi" Katyusha contro le postazioni di artiglieria israeliane nel Nord dello Stato ebraico. Le forze israeliane hanno intercettato una parte dei 40 razzi lanciati contro il nord del paese a partire dal territorio libanese. Ad annunciarlo è stato il portavoce delle forze di difesa israeliane Daniel Hagari. I razzi sono stati lanciati verso il nord di Israele, diversi sono caduti in aree aperte, alcuni all’interno del territorio libanese. Non ci sono stati feriti nell’attacco, rivendicato da Hezbollah. In precedenza, l’IDF aveva annunciato che la difesa aveva abbattuto due droni carichi di esplosivo lanciati da Hezbollah verso il nord di Israele.

È altissima la tensione in Israele per un possibile attacco da parte dell’Iran che è stato preannunciato da diversi organismi di intelligence come certo per le prossime ore. Gli Stati Uniti hanno già fatto sapere che invieranno rinforzi in Medio Oriente: "Un attacco diretto dell’Iran comporterà una appropriata risposta da parte di Israele", ha detto il ministro della Difesa israeliano Gallant, nella conversazione telefonica con il suo omologo Usa Lloyd Austin. I due - secondo una nota ufficiale - hanno discusso della "preparazione a un attacco iraniano contro lo Stato di Israele, che potrebbe portare a un’escalation nella regione".

"Siamo pronti a difenderci sul territorio e in aria, in stretta cooperazione con i nostri partner. Sappiamo come rispondere", ha sottolineato Gallant al termine di un incontro con il generale Michael Kurilla, capo del Comando centrale Usa (Centcom). "I nostri nemici pensano di poter separare Israele e gli Usa ma - ha aggiunto - è vero il contrario: ci stanno unendo e rafforzando i nostri legami. Stiamo fianco a fianco". "Sono certo che il mondo vede il vero volto dell’Iran: l’organismo terroristico che incita attacchi terroristici in tutto il Medio Oriente e finanzia Hamas, Hezbollah e altre forze, e ora minaccia anche lo Stato di Israele", ha concluso.