Eclissi t0tale di sole in Usa e Messico: le immagini sono straordinarie

08 aprile 2024 a

L’ eclissi totale di Sole è visibile in diverse zone del sud degli Stati Uniti attorno al confine Usa-Messico. Il fenomeno è iniziato a Eagle Pass e Del Rio, in Texas, alle 20.27 di lunedì 8 aprile (ora italiana) ed è durata in questa zona fino alle 21.05 (ora italiana). L’eclissi totale sarà visibile anche in altre città del Texas, come San Antonio, Fort Worth e Dallas.

#intanto Eclissi solare, ecco le prime straordinarie immagini del fenomeno naturale https://t.co/INZtjNvhQl — La7 (@La7tv) April 8, 2024

E c'è stata grande attesa nell’America del Nord per l'eclissi solare totale che ha trasformato il giorno in notte in alcune parti del Messico, degli Stati Uniti e del Canada.