Eclissi solare totale, a che ora si verifica in America e dove vederla in tv

07 aprile 2024

È corsa ad assicurarsi un posto per assistere all'eclissi solare totale, il fenomeno astrologico dell'anno che si verificherà su parte del territorio americano. Ma che si potrà vedere anche dall'Italia, seppur soltanto in diretta tv. L'allineamento tra terra sole e luna provocherà l'oscuramento della stella al centro del nostro sistema in una lunga striscia di territorio che va da sudovest a nordest dal Messico al Canada passando per Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire e Maine, Ontario, Quebec e New Brunswick.

Orario dell'eclissi totale e dove vederla in tv. RaiNews24 seguirà in diretta dagli Stati Uniti l’attesissima eclissi totale di Sole di lunedì 8 aprile. Dalle 20.30 alle 21 sul canale All-News della Rai andrà in onda uno speciale condotto in studio da Marco Dedola con il supporto dell’esperta dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Mariarita Murabito. L’inviato Andrea Bettini sarà in collegamento da Dallas, in Texas, dove la Luna oscurerà completamente il disco solare alle 20.40 italiane. Per quasi quattro minuti la metropoli americana piomberà nelle tenebre in pieno giorno, uno degli spettacoli naturali più affascinanti in assoluto.

Un'occasione che tantissimi appassionati non vogliono perdere per la frequenza di fenomeni di questo tipo. L'ultima eclissi solare totale che ha interessato l'Italia risala al 15 febbraio 1961, poi solo eclissi solari parziali: l'ultima il 25 ottobre 2022. La prossima totale su parte dell'Italia, nel nordest, è prevista per il 3 settembre 2081.