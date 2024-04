Terremoto in New Jersey, trema anche New York

05 aprile 2024 a

Scossa di terremoto di magnitudo 4.8 negli Stati Uniti, in New Jersey, a circa 20 miglia da New York. Il sisma è stato percepito anche nella Grande Mela. Anche la sala del Consiglio di sicurezza all’Onu ha tremato, e per circa due minuti l’attività si è fermata ed è poi ripresa regolarmente.

Durante la scossa di terremoto che ha fatto tremare New York, gli effetti si sono sentiti anche al Palazzo di Vetro, sede dell’Onu, a midtown di Manhattan. I lavori del Consiglio di sicurezza, riunito per affrontare la situazione a Gaza, si sono fermati per alcuni secondi, per poi riprendere. La scossa, di magnitudo 4,8 della Scala Richter, è stata avvertita anche a Philadelphia e a Boston.