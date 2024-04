Taiwan, il terremoto di magnitudo 7.4 fa paura: allerta tsunami anche in Giappone

03 aprile 2024 a

a

a

Un terremoto di magnitudo 7,4 è stato registrato a largo della costa orientale di Taiwan. Lo riferisce il quotidiano «Nikkei», aggiungendo che il sisma, seguito da diverse, forti scosse di assestamento, ha portato a un’allerta tsunami per Taiwan e per il Giappone. Stando ai dati pubblicati dall’Amministrazione centrale di Taiwan per la meteorologia, l’epicentro del terremoto è situato a circa 25 chilometri a Sud della contea di Hualien. Si tratta del sisma più potente mai registrato a Taiwan negli ultimi 25 anni, e sarebbe stato avvertito anche in Giappone e in Cina. La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha istituito un ufficio per il coordinamento della risposta emergenziale al terremoto che ha colpito l’isola stamattina e ha riferito che le forze armate sono state inviate nelle aree maggiormente colpite. Il bilancio, intanto, è salito a quattro vittime e 97 feriti. La contea di Hualien ha segnalato il crollo di 26 edifici, dove i soccorritori stanno lavorando per estrarre le persone intrappolate sotto le macerie.