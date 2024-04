Ucraina. l'allarme di Zelensky: "Putin mobilita altri 300mila soldati"

03 aprile 2024 a

a

a

Guerra in Ucraina, Zelensky lancia l'allarme per la mobilitazione dei soldati del Cremlino. «La Russia si sta preparando a mobilitare altri 300mila soldati entro il primo giugno» da inviare in Ucraina. L'ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una conferenza stampa congiunta con il suo omologo finlandese Alexander Stubb a Kiev. Lo riporta la Interfax-Ukraine.

"Fronte al collasso": il bel tempo allarma gli ufficiali di Kiev, gli scenari

«Al momento non posso confermare quante persone sono mobilitate in Ucraina», ha aggiunto Zelensky, secondo il quale «non è necessario mobilitare 500mila persone», come aveva proposto il suo ex capo di Stato Maggiore, il generale Valery Zaluzhny. Intanto, però, lo stesso Zelensky sta lavorando per aumentare il numero di uomini pronti a scendere in campo per fronteggiare i militari russi. Nelle scorse ore, infatti, il leader ucraino ha firmato una legge che abbassa a 25 anni, dai precedenti 27, l’età minima per essere arruolati. Finora la legge in vigore proteggeva i giovani, con un occhio di riguardo per gli studenti, evitando che fossero mobilitati con la forza. Possibile invece già unirsi all’esercito volontariamente a partire dai 18 anni. Da quando è stata introdotta la legge marziale dopo l’aggressione russa, però, è stato vietato lasciare l’Ucraina per gli uomini di età compresa tra i 18 e i 60 anni.